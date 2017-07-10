PKK’lı teröristlerin aracı incelenmek üzere olay yerinden çekildi

Hatay’ın Antakya ilçesi girişinde yer alan Bölge Trafik Denetleme Noktası'nın karşısında, eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine ateş açılmasından sonra başlatılan çalışmalar devam ediyor.

2 polisin şehit olduğu hain saldırı girişimi sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı başlatılırken, teröristlerin kaçarken kullandıkları araç çekici yardımıyla incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaçan teröristler için bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Buğra Güney - İsmet Biçen