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PKK'lı teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı! Örgütte yaşanan korkunç işkenceler...

PKK’dan kaçan teröristler örgütte yaşanan işkence ve infazları anlattı: Kaçmaya çalışanları büyük bir kazanda erittikleri naylonun içine bastırdılar. Zap-Metina-Gara kamplarında, 47 infaza tanık olduk. Kandil kazılsa, her karışında infaz edilmiş yüzlerce gencin kemikleri çıkar.

PKKlı teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı! Örgütte yaşanan korkunç işkenceler...

15 Şubat 2017 09:40

Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak teslim olan erkek teröristlerin ifadeleri, örgütte yaşanan korkunç işkence ve infazları ortaya çıkardı. Teslim olan kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın kadınlara yönelik tecavüz ve infazını gözler önüne sermişti. Şimdi de hayali kahramanlık destanlarıyla kandırılarak dağa çıkarılan, orada şiddete maruz kalan erkek teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı. Son bir yıl içinde teslim olan 364 teröristin ifadelerinden yola çıkarak hazırlanan istihbarat raporunda, işkence ve infazlar şöyle anlatıldı:

Çekdar Savur: "Abdullah Öcalan'ın posterlerinin olduğu sözde mahkeme yeri olan mağarada yargılanacak kişiler elleri ve ayakları bağlı içeri alınıyor. Her defasında çeşitli gerekçelerle sözde mahkemeye çıkarılanlar için suçlama hep aynı. Ajan ya da hain... 5 yılda 28 infaza bizzat tanık oldum."

Garzan Arjin: "26 Temmuz 2009'da Zap kampı Metina bölgesindeki barınma alanında tuvalet çukuru kazılması görevi verilen Metin İğne ve Murat İrikmen 'Biz buraya amelelik yapmaya gelmedik' dedi. Bunun üzerine Metina bölge sorumlusu ile önce sözlü sonra yumruklu kavga ettiler. Ertesi gün her ikisinin de cesedi bulundu. Kimse korkusundan ölüm nedenlerini sormadı."

ELEŞTİRİ İNFAZI...

Reber Agit: "PKK şehir savaşında çok büyük kayıplar verince örgütte çözülmeler başladı. Çözülmeyle birlikte infazlar da arttı. 2014-2016 arasında Kandil bölgesindeki Zap- Metina-Gara kamplarında 47 ayrı infaza tanık oldum. Bunlardan Hogir Amed, Tekoşer Gever, Botan Şiyar, Andok Rubat ve Dersim Koçgiri adlı arkadaşlar 2015 temmuz ayında kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Ellerini vücutlarına sarıp onları herkesin gözü önünde büyük bir kazanda erittikleri naylonun içine çıplak ayakla bastırdılar. Çığlıkları dağlarda yankılandı. Bağıra bağıra öldüler. Kandil kazılsa, her karışında infaz edilmiş yüzlerce Kürt gencinin kemikleri çıkar."

Botan Şervan: "Mersin doğumlu Harun Koçer (Hâkim Çoban) ve Diyarbakır doğumlu Brusk Amed'in (Yusuf Birsen) 8 Ağustos 2014'te Diyarbakır'da eğitim çalışmaları sırasında kaza sonucu öldüğünü söylediler. Oysa bu arkadaşlar örgütün yönetim kadrosu ve uygulamalarını eleştirdikleri için infaz edilmişti."

YAKTILAR, AİLELERİNE DE 'ASKER ÖLDÜRDÜ' DEDİLER

İstihbarat raporunda, Nisan 2011'de, "Şervan" kod adlı Rıdvan Bozan, "Çiyager" kod adlı Halil Ali, "Tayhan" kod adlı Mazlum Arcagök'ün ve "Kemal" kod adlı Kamil Aslan'ın yakılarak infaz edildikleri belirtildi. 4 teröristin infaz edildiğini duyarak Kandil'deki kamptan kaçmaya çalışan "Harun Amed" kod adlı Mahir Özbek'in de yakalanıp, infaz edildiği ortaya çıktı. PKK yönetimi, tepki üzerine ölümün kaza olduğunu ilan ederek, Özbek için tören yaptı. Özbek için düzenlenen törene Murat Karayılan da katıldı. Terör örgütü, infaz edilenlerin ailelerine mektup gönderip, çocuklarının güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ya da doğal sebeplerle öldüğünü duyurdu.

Sırrıberk Arslan - Sabah gazetesi

Etiketler: gari, kandil, pkk, terörist


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