PKK'lılar, Alman polisiyle çatıştı

Terör yandaşlarına ev sahipliği yapan Almanya, Düsseldorf şehrinde PKK yandaşlarının düzenlediği gösteride, yasak olan poster ve afişlere izin vermedi. Terör yandaşları gösteriye başladıktan bir saat sonra yasak olan posterleri ve afişleri açınca polis müdahale etti. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Terör yandaşları polisin müdahalesinden sonra, taş ve sopalarla karşılık verdi. Ancak, Alman polisi bu kez terör yandaşlarını affetmedi. Gösteride, atlı polislerin yanı sıra özel harekat polisleri de görev aldı. Çok sayıda PKK yandaşı gözaltına alındı.

Terör yandaşlarının yasa dışı gösterisi beklenen ilgiyi görmedi. Polis kaynakları önceden duyurulan katılım sayısının 25 bin olduğunu, ancak bugün katılımın bu rakamın çok çok altında olduğunu belirtti. Gösteride, yaklaşık bin polisin görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, göstericilerin Öcalan resimleri ile bayrak veya afiş göstermesine izin verilmediğini açıklamıştı. Açıklamada, PKK'nın Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör örgütü listesinde olduğu hatırlatıldı.

Mustafa Tığlı

