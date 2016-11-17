Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » PKK'lıların yaşadığı bozgun telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'lıların yaşadığı bozgun telsiz konuşmalarına yansıdı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik yapılan topçu atışlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan bozgun telsiz konuşmalarına yansıdı.

PKKlıların yaşadığı bozgun telsiz konuşmalarına yansıdı

17 Kasım 2016 09:07

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde Şırnak Uludere güneyinde birliklere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bir grup teröristin bulunduğu bölgeye topçu atışı yapıldı. Yapılan topçu atışları sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca yaralanan teröristlerinin olduğu da telsiz konuşmalarından tespit edildi. Yapılan atışlar sonrasında teröristlerin kendi aralarında yapmış oldukları telsiz görüşmeleri şöyle:

“1’inci telsiz: Heval doktoru çağırın gelsin, kayıplarımız var, yaralılarımız var.

2’nci telsiz: Doktor oraya gelemez riskli olur. Ölü varsa bırakın, yaralıları getirmeye çalışın.
1’inci telsiz: Şu an 2 kaybımız var, biri Salih, diğeri yeni ismini bilmiyorum. Öldüler. En az 4 yaralı var gördüğüm, hepsi sanki ağır, taşırken tekrar vururlar bizi, o da riskli.

2’nci telsiz: O zaman örtüye girin bekleyin, ilk müdahaleyi yapmaya çalışın.
1’inci telsiz: Tamam Heval, bakacağız artık. Ama birisi yukarı çıksın etrafı gözetlesin. Biz mağaraya giriyoruz, sizi bekliyoruz.

2’nci telsiz: Tamam, Ahmetgil geldiği zaman haber veririm, tahliyeyi düşünürüz.
1’inci telsiz: Tamam Heval, ama zor durumdayız bilin! Ona göre…"
Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme ve dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edildiği kaydedildi.  

Bayazıt Cebeci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • neron11 : 17 Kasım 2016, Perşembe 09:29
    00
    demekki topçu atışının yapıldığı bölgede mağarada var,o mağaralar için hava harekatı düzenlendimi acaba ?
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!