Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde Şırnak Uludere güneyinde birliklere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bir grup teröristin bulunduğu bölgeye topçu atışı yapıldı. Yapılan topçu atışları sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca yaralanan teröristlerinin olduğu da telsiz konuşmalarından tespit edildi. Yapılan atışlar sonrasında teröristlerin kendi aralarında yapmış oldukları telsiz görüşmeleri şöyle:

“1’inci telsiz: Heval doktoru çağırın gelsin, kayıplarımız var, yaralılarımız var.

2’nci telsiz: Doktor oraya gelemez riskli olur. Ölü varsa bırakın, yaralıları getirmeye çalışın.

1’inci telsiz: Şu an 2 kaybımız var, biri Salih, diğeri yeni ismini bilmiyorum. Öldüler. En az 4 yaralı var gördüğüm, hepsi sanki ağır, taşırken tekrar vururlar bizi, o da riskli.

2’nci telsiz: O zaman örtüye girin bekleyin, ilk müdahaleyi yapmaya çalışın.

1’inci telsiz: Tamam Heval, bakacağız artık. Ama birisi yukarı çıksın etrafı gözetlesin. Biz mağaraya giriyoruz, sizi bekliyoruz.

2’nci telsiz: Tamam, Ahmetgil geldiği zaman haber veririm, tahliyeyi düşünürüz.

1’inci telsiz: Tamam Heval, ama zor durumdayız bilin! Ona göre…"

Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme ve dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edildiği kaydedildi.

Bayazıt Cebeci