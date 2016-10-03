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PKK'nın 2 kuryesi tutuklandı

Van’da 3 kız çocuğunu PKK/KCK’nın dağ kadrosuna götürdükleri sırada düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK'nın 2 kuryesi tutuklandı.

PKKnın 2 kuryesi tutuklandı

03 Ekim 2016 22:08
PKK'nın 2 kuryesi tutuklandı - Tıkla İzle

24 Eylül 2016 günü 15 ile 18 yaşları arasındaki 3 kız çocuğunun PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna götürüleceği bilgisine ulaşan Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş köyü yakınlarında düzenledikleri operasyonda V.A. ve E.L. isimli kuryeleri gözaltına almış, kız çocukları ise ailelerine teslim edilmişti. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.L. ve V.A., bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren savcılık sorgusu ve mahkeme sonrası şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: kurye, pkk


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