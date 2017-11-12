Diğer
Kategoriler

PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda terör örgütü PKK'nın taktik bombalı 'drone'u düşürüldü.

PKKnın bomba yüklü droneu düşürüldü

12 Kasım 2017 10:41

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta uyguladığı havadan saldırı taktiğini Türkiye'de uygulayan PKK'nın bomba yüklü 'drone'u ilk kez Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında görüntülendi. Tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen kameralı Çin malı PKK drone'u ele geçirildi. 

Komandoların etkisiz hale getirdiği drone üzerinde yer alan düzeneğin içerisine yerleştirilen el bombasının pimini çekmek için ayrı bir motorunun olduğu görüldü. Düşürülen drone'nin tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen ve kameralı Çin malı olduğu belirlendi.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü DEAŞ, Türk askerlerine karşı bu silahı kullanmıştı.

“Tendürek’te operasyon sürüyor”

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor. 

Ahmet Akbuğa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç