PKK’nın bombalı aracı ATAK tarafından böyle vuruldu - Tıkla İzle

TSK’dan yapılan açıklamada, “Van-Şırnak-Hakkari mülki sınırlarının kesişim bölgesinde bulunan ve bölücü terör örgütünün yurt içindeki ana üslenme bölgelerinden biri olarak kabul edilen Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal büyük çaplı müşterek operasyonuna başlanmıştır” denildi.

Açıklamada operasyonun amacının bölgede barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp, bulup etkisiz hale getirmek olduğu belirtilerek, “Beytüşşebap ilçe merkezine yapılması muhtemel terörist saldırılarını engellemek, Van-Şırnak-Hakkari arasındaki terörist ve kaçakçı geçiş güzergahlarını kontrol altına almaktır” denildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ATAK HELİKOPTERİYLE İMHA EDİLDİ

Faraşin Operasyonu esnasında, birliklerin geçeceği güzergahta yol kıyısına bırakılmış ve lastik havaları indirilmiş pikap türü bir aracın bomba yüklü olduğu anlaşılınca, söz konusu aracın ATAK helikopterle imha edildiği belirtilerek, operasyonlar esnasında Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca Körbeşik Tepe bölgesinde; Van Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca da Çalyan Gölü bölgesinde; tüpler, el yapımı patlayıcılar, El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif piller, aküler, mazot dolu bidonlar ve çok miktarda yaşam malzemesi ve güneş panelinin ele geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu operasyonun Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında icra edilmekte olup, operasyona Çakırsöğüt 1’inci Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak, Van, Hakkari il jandarma komutanlığı birliklerinden unsurlar ile geçici köy korucuları, jandarma özel harekat taburu ve kara havacılık unsurları iştirak etmekte olduğu ifade edildi.