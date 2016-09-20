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PKK’nın cephaneliği imha edildi: 7 terörist öldürüldü

Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’nın cephaneliği imha edilirken, 7 terörist de öldürüldü.

PKKnın cephaneliği imha edildi: 7 terörist öldürüldü

20 Eylül 2016 09:11

TSK'dan yapılan açıklamada, bir grup vatandaşın ihbarı üzerine Şırnak Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı 48’inci Hd.Tug.K.lığı sorumluluk sahasında, hududun Irak tarafında metruk Kesta köyü batısında BTÖ unsurları üzerine 17 Eylül 2016 saat 00.10 sularında ateş destek vasıtaları ile ateş açıldığı ve ilk tespitlere göre en az 3 bölücü terör örgütü mensubunun hazırlık içinde bulundukları alanda etkisiz hale getirildikleri kaydedildi.
19 Eylül 2016 sabah saatlerinde yine aynı bölgede tespit edilen (Kesta köyü batısı) bir cephaneliğin Andaç bölgesindeki 155 mm K/M obüsler ve 105 mm çekili obüsler ile yapılan atışlar sonucunda infilak ettiği ve bu olay sonucunda havadan İHA ile yapılan ilk tespitlere göre 4 terörist ölü, bir terörist yaralı olacak şekilde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İnfilak eden cephanelikte gün boyu yangınların patlamalar sebebiyle sürdüğü ifade edildi.  

Etiketler: imha etme, tsk


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