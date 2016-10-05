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PKK’nın çocuklara yönelik kirli stratejisi

Şiddetle Mücadele Vakfı ve Mağdurlar İçin Adalet Derneği Başkanı Adem Solak, çocukluğunda cinsel taciz, özellikle tecavüzle karşılaşan insanların ileride canlı bomba olduğunu söyledi.

PKKnın çocuklara yönelik kirli stratejisi

05 Ekim 2016 16:42
PKK’nın çocuklara yönelik kirli stratejisi - Tıkla İzle

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Solak, son yaptıkları araştırmada, Doğu ve Güneydoğu’da 18 ilde 25 bin gence ulaştıklarını söyledi. Bunların önemli kısmının aile içinde şiddete maruz kalan gençler olduğunu ifade eden Solak “Şiddet tarlasına dönen bir dünyada yaşıyoruz. Ülke olarak bunu çok fazla hissediyoruz. Bu çeşit sosyal olaylar birden başlayan biten olaylar değildir. Geçmiş hikâyeleri vardır. Paylaşacağımız üç rapor var. Birincisi; Güneydoğu Anadolu Bölgesi raporu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Cizre, Şırnak, Mardin, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Malatya’da 25 bin gence ulaştık. Yaklaşık 15 yıldır şiddetle ilgili çalışmalar yapan bir STK’yız. Yaklaşık 50 üniversiteden 500’den fazla birim insanı üyemiz var. Bunlarla sürekli şiddetle ilgili her çeşit çalışmalar yürütüyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bizim başımızı ağrıtan olaylar terör olaylarıdır. PKK başta olmak üzere cemaat FETÖ terör olayları bunların hepsinin esasen dinamikleri birbirine benzerdir. Hepsi çocukların ve gençlerin gidişatıyla birinci derecede ilgilidir. Bu insanlar bu örgütlere nasıl katıldı, onu atlıyoruz. Bunlar bir sürü yönden tartışılıyor. Bizim daha çok sebepler ve bu sebepler üzerinden ne biçim nasıl çözümler üretiriz bu yönde bilimsel çalışmalar. Güneydoğu’da 25 bin gence ulaştık, 25 bin gencin ciddi ölçüde anne fiziksel şiddeti ile en az yarısı da baba fiziksel şiddeti ile büyüyen gençler olduğunu görmekteyiz. Bu gençlerin ifadesine göre yüzde 70’inin evde annelerinin öfkeli davranışlar gösterdiğini yüzde 65’inin babalarının öfkeli davranış gösterdiğini yüzde 80’inin kendini okulda mutsuz hissettiğini, yüzde 70’inin evde kendini mutsuz hissettiğini, suçlu yakını olanların sayısının yüzde 34 olduğunu yani her üç evden birinde eski bir mahkum var. Bunlar çocukların gidişatını riskli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bekir Koca-Ozan Köse

Etiketler: Adem Solak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti


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