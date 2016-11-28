Milli İstihbarat ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Elazığ ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin, 1 Ocak 2016’daki, ortak çalışması sonucu, Kuzey Irak'tan İstanbul'a, oradan da uçakla Elazığ'a gelen şüpheli Veysel B., terör örgütü PKK'nın şifreli dijital bilgisini taşıdığı için gözaltına alınmıştı. Üzerinde yapılan aramada bölücü terör örgütünün şifrelenmiş mesajının bulunduğu SD kart ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütüne yardım suçundan yargılanan zanlı Veysel B. hakkında karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Veysel B. ve avukatının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı sanığın Kuzey Irak'tan bölücü terör örgütüne ait bilgi taşıdığını belirterek, yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını zorla bilgi taşıttırıldığını ve bildiği her şeyi anlattığını dile getiren sanık avukatı, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak verilecek ceza ile tahliye edilmesini talep etti.

Son sözü sorulan zanlı ise, "Yazılı savunmalarımı tekrar ediyor, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulamadıklarını, terör örgütü üyesi olmaksızın yardımda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verdiklerini ve bu cezayı 3 yıl 9 aya indirdiklerini, tahliye edip yurt dışı yasağı getirdiklerini açıkladı.

Halil İbrahim Varlı