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PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!

Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 8 ton 502 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

PKKnın finans kaynağına büyük darbe!

21 Kasım 2016 10:39
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! - Tıkla İzle

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya köyü ile Kocaköy ilçesi Gökçen köyü dağlık ve ormanlık alanlarında Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki ilçe kırsalında yapılan operasyonda terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vurulduğu ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 8 ton 502 kilogram esrar ele geçirildi belirtildi. Açıklamada, "Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi Kabakaya köyü Zuhur mezrasında bulunan Zuhur Çayı kenarında araziye gizlenmiş vaziyette 4 ton 180 kilogram toz esrar maddesi ile 2 ton 40 kilogram kubar esrar maddesi, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; Kocaköy ilçesi Gökçen köyü kırsalında araziye gizlenmiş vaziyette 4 ayrı noktada 732 kilogram toz esrar maddesi, 1 ton 550 kilogram kubar esrar maddesi ile 1 Kaleşnikov piyade tüfeği, 32 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş ve 1 şüpheli yakalanmıştır. Sonuç olarak, Lice ve Kocaköy ilçe kırsalında ele geçirilen toplam 3 ton 590 kilogram kubar esrar, 4 ton 912 kilogram toz esrar ile 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile el konulmuş, 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve BTÖ‘nün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 


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