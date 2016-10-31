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PKK’nın finans kaynağına dev darbe

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda piyasa değeri 49 milyon 55 bin 630 TL uyuşturucu madde ile piyasa değeri 7 milyon 478 bin 770 TL olan kaçak sigara ele geçirildi.

PKKnın finans kaynağına dev darbe

31 Ekim 2016 15:01

İçişleri Bakanlığı terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada; piyasa değeri 49 milyon 55 bin 630 TL olan 11 kilogram eroin, 11 ton 804 kilogram esrar, 5 kilogram kokain, 33 bin 139 adet uyuşturucu hap, 2 kilogram bonzai, 11 bin 239 kök kenevir ele geçirildiğini kaydetti. Bakanlık, operasyon kapsamında piyasa değeri 7 milyon 478 bin 770 TL olan kaçak sigara ile 606 bin 854 litre akaryakıtın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucunda 763 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.


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