İçişleri Bakanlığı terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada; piyasa değeri 49 milyon 55 bin 630 TL olan 11 kilogram eroin, 11 ton 804 kilogram esrar, 5 kilogram kokain, 33 bin 139 adet uyuşturucu hap, 2 kilogram bonzai, 11 bin 239 kök kenevir ele geçirildiğini kaydetti. Bakanlık, operasyon kapsamında piyasa değeri 7 milyon 478 bin 770 TL olan kaçak sigara ile 606 bin 854 litre akaryakıtın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucunda 763 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.