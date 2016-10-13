Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "09 Ekim 2016 tarihinde saat 17.45 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu Zağge mevkiinde yol kesen bir grup BTÖ mensubu tarafından Tunceli’de faaliyette bulunan beton firmasına ait 7 beton mikser aracından 6’sı bugün saat 16.00 itibariyle güvenlik birimlerimizce bölgede gerçekleştirilen operasyon kapsamında il merkezimize getirilmiş, 1 araç ise teknik bir arıza nedeniyle çalıştırılamadığından ve çekici ile çekilemediğinden bölgeden getirilememiştir" denildi.

Ercan Topaç