PKK'nın infaz timi İstanbul'da çökertildi: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre olay, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra, 17 Temmuz 2016'da Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Şerbetçi Sokak üzerinde meydana gelmişti. Yolda tek başına yürüyen Ayhan Kökbalık'ı (39), yüzleri maskeli silahlı kişiler kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüş, PKK'lı oldukları belirlenen silahlı saldırganlar, olayın ardından kayıplara karışmıştı.

Polis 2 yıl boyunca iz sürdü

Üzerinden 2 yılı aşkın süre geçen olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Kökbalık'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir infaz timi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Kökbalık'ın infazını gerçekleştirdiği ileri sürülen örgüt üyelerini adım adım izleyen terör polisi, ölüm kararının alındığı toplantıya bizzat katılan ve saldırını yapıldığı dönemde PKK içinde sorumlu düzeyde yer alan toplam 19 hücre üyesini belirledi. Aranan 19 şüpheliden 10'unun cezaevinde tutuklu olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, firari durumdaki 9 örgüt üyesinin yakalanması için 20 Ekim'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon gerçekleştirdi.

İnfaz timindeki 5 terörist yakalandı

İstanbul'da çok sayıda ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın ‘infaz' timinde yer alan 5 terörist yakalandı.

Yakalanan teröristler polisteki sorgularının ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, örgütün şehir yapılanmasındaki firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman

