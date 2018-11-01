PKK'nın infaz timindeki 2 terörist daha yakalandı

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 17 Temmuz 2016'da Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Şerbetçi Sokak üzerinde Ayhan Kökbalık (39), örgütten bilgi sızdırdığı gerekçesiyle yüzleri maskeli silahlı kişiler kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüş, PKK'lı oldukları belirlenen teröristler kayıplara karışmıştı.

Güvenlik güçlerince yurtiçinde ve dışında yürütülen operasyonlarda büyük kayıplar veren PKK'da çözülme süreci de hız kazanırken, üzerinden 2 yılı aşkın süre geçen olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Kökbalık'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir infaz timi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Kökbalık'ın infazını gerçekleştirdiği ileri sürülen örgüt üyelerini adım adım izleyen polis, ölüm kararının alındığı toplantıya bizzat katılan ve saldırını yapıldığı dönemde PKK içinde sorumlu düzeyde yer alan toplam 19 hücre üyesini tespit etti. Aranan 19 şüpheliden 10'unun cezaevinde tutuklu olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, firari durumdaki 9 örgüt üyesinin 5'ini 24 Ekim'de yakaladı. Firari PKK'lıların peşini bırakmayan emniyet güçleri, örgütün infaz timinde yer alan Ö.B. ve M.K. adlı teröristi yasadışı yollardan Edirne'den Avrupa ülkelerine kaçarken sınırda yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 PKK'lı, ‘Terör amaçlı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde PKK adına Avrupa'da haraç toplayan A.K. adlı örgüt üyesi bir kişiyi, Danimarka'ya gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçarken yakalamıştı.