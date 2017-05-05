PKK’nın inine girildi: 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede düzenlenen operasyonlarda 27’si son bir hafta içerisinde olmak üzere son iki ayda eylem hazırlığında olan 44 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 8’inci Kolordu Komutanlık sahasında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Ovacık ilçesi Aslıca Mahallesi kırsalında 4 Mayıs’ta “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-210 Operasyonu” başlatıldığı kaydedildi. Operasyonda bölücü terör örgütü PKK’nın silahı deposu ve cephaneliğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen mühimmatlar şu şekilde sıralandı: “1 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 36 adet anti tank roketatar mühimmatı, 9 adet anti personel roketatar mühimmatı, 26 adet roketatar sevk fişeği, 55 adet savunma tipi el bombası, 10 adet taarruz tipi el bombası, 5 kilogram TNT patlayıcı, 1 adet tüfek bombası, 18 adet el bombası fünyesi, 1 adet roketatar tetik tertibatı, 155 adet 12,7 Doçka mühimmatı, 3 bin 302 adet makinalı tüfek mühimmatı, bin 974 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 4 bin 887 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 36 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet silah için çatal ayak, 1 adet el telsizi, 1 adet piton silah üstü termal dürbün, 2 adet el dürbünü, 7 adet el telsizi, 20 adet EYP için devre kartı, 2 adet ampermetre, 1 adet akü, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet fotoselli hareket sensör, 1 adet güneş paneli.”

Terörle mücadelede "kararlılık" vurgusu

Açıklamada, terörle mücadeleye tüm terör örgütü mensupları ölü veya diri olarak ele geçirilinceye kadar aralıksız devam edileceğinin özellikle bilinmesi gerektiği vurgulandı. Son dönemlerde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısındaki artışın da örgüt içindeki çözülmelerin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Abdullah Sarıca