PKK’nın katlettiği Fırat Sımpil’in adı parkta yaşatılacak

Silvan ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te sebze almak için evden çıkan ve Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Sımpil’in adı, ilçede belediye tarafından yapılan parka verildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, bölgede terörden dolayı çok büyük acılar ve travmalar yaşandığını belirtti. Bundan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini anlatan Çelik, “Öncelikle çocuklarımız çocukluklarını yaşasınlar diye parklarla buluşturmak istedik. Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemizde birer park projesi yaptık. Bulabildiğimiz her alanda çocuk grupları oluşturduk. Çocukların terörün psikolojik etkilerini üzerlerinden atmalarına dönük sinema çalışmamız olacak. Çocuklarımızı ilerleyen dönemlerde tiyatroyla buluşturacağız. Çocukların hak ettiği ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölgede yaşayan çocukların geçmişte PKK'lı teröristlerce kandırıldığını belirten Çelik, “Bölgede çocuklarımızın şanssızlıkları da söz konusuydu. Çocuk yaşta kandırılarak en masumane şekliyle başlayıp eline önce taş verilip daha sonra silah verildi. Terör örgütü bu çocuklarımızı kendi emelleri doğrultusunda kullandı. Ancak bir artık bu çocuklarımızı eğitimle buluşturmak, devletine ve milletine bağlı çocuklar yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Fırat başarılı bir çocuktu”

Fırat Sımpil'in adının daha önce bir caddeye verildiğini anımsatan Çelik, şimdi de bir parka verdiklerini dile getirdi. Sımpil'in sürekli hafızalarda canlı tutulması gerektiğini anımsatan Çelik, “Fırat Sımpil, bizi hakikaten üzen ve kedere boğan bir olay. PKK'nın yola yerleştirmiş olduğu el yapımı patlayıcı dolayısıyla şehit oluyor. Fırat çok başarılı, çalışkan ve mahallede de çok sevilen bir çocuktu. Bizde bu şehit çocuğumuzun adını yaşatmak adına bir parkımıza ismini veriyoruz. Bu parkta ismi yaşayacak inşallah” ifadelerinde bulundu.

Yusuf Batı