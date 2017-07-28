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PKK’nın kent yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanması olarak bilinen KCK/TM için HDP binasında eleman yetiştiren hücre üyelerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

PKKnın kent yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

28 Temmuz 2017 12:18
PKK’nın kent yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Tıkla İzle

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında bazı hareketlilikler tespit etti. Örgütle ilgili çalışma başlatan terör polisi, yapılan incelemelerde PKK’nın şehir yapılanması olarak gösterilen KCK/TM için üst düzey eleman yetiştirip örgüte kazandıran bir yapı ortaya çıkardı. Söz konusu yapının ağırlıklı olarak Bağcılar HDP İlçe Başkanlığı'nda aktif olduğunu belirleyen emniyet güçleri, bu yapı içinde aktif rol oynayan 15 şüpheliyi belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alan TEM polisi, bu sabaha karşı Özel Harekat polisi eşliğinde Güngören, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Büyükçekmece ve Fatih'teki bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. 

Sadık Kahraman 


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