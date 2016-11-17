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PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe vuruldu.

PKKnın kış üstlenmesine ağır darbe

17 Kasım 2016 21:43
PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe - Tıkla İzle

Operasyonda, teröristler tarafından kullanılan biri 11 odalı, 13 sığınak ve 4 mevzi ele geçirilirken, sığınıklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Bingöl Valiliği, Kığı 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Boğazköy köyü kırsalında gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-1” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Operasyonda, biri 11 odalı, 13 sığınak ile 4 mevziinin ele geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, mühimmat ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin bazıları şöyle sıralandı:
“15 kilogram amonyum nitrat, 3 adet 12 voltluk akü, 10 metre kablo, 3 metre bakır tel, 15 metre elektrik kablosu, 9 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 185 adet M16 fişeği, 120 adet Bixi fişeği, 1 adet 2,5 litrelik kola şişesi içerisinde elektrikli fünye takılı amonyum nitratla desteklenmiş şekilde patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 25 litre mazot, 10 kilogram kuru fasulye, 50’şer kilogram soğan, un, patates, 45 kilogram çay ve 30 kilogram makarna.”  

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, pkk ağır darbe


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