Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde, 3 Kasım’da, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca başlatılan “Şehit Jandarma Çavuş Sercan Öklük” operasyonunda, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. 3-10 Kasım tarihleri arasında 19 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, örgüte ait 16 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ile tonlarca yaşam malzemesi ele geçildi. Operasyonda, bir patlayıcı yüklü araç da bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Melih Yiğit