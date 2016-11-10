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PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. 3-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, 19 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKKnın kış üstlenmesine büyük darbe

10 Kasım 2016 12:17
PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe - Tıkla İzle

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde, 3 Kasım’da, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca başlatılan “Şehit Jandarma Çavuş Sercan Öklük” operasyonunda, terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. 3-10 Kasım tarihleri arasında 19 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, örgüte ait 16 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ile tonlarca yaşam malzemesi ele geçildi. Operasyonda, bir patlayıcı yüklü araç da bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi. 

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.  

Melih Yiğit


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