Geçici Köy Korucusu sıfatlarının artık kalmadığını belirten korucular, artık iller arası operasyonlara dahi katıldıklarını, sağlık güvenceleri konusunda bir adım atılmasını istedi. Bu işe gönüllü olarak girdiklerini anlatan korucular terör örgütü PKK’nın amacına ulaşamayacağını söyleyerek, “Biz burada olduğumuz sürece hiç kimse buraya gelemez. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız” dedi.

Diyarbakır’da görev yapan ve TSK’nın terörle mücadele konusunda en büyük destekçileri arasında yer alan ve bölgeyi avuçlarının içi gibi bilmeleri dolayısıyla rehberlik görevleri de olan Geçici Köy Korucuları bu konuda askerin en büyük yardımcısı. Bu özellikleri nedeniyle de PKK’nın korkulu rüyası olan Geçici Köy Korucuları, çağrıldıklarında iller arası operasyonlara dahi katıldıklarını dile getirerek, Geçici Köy Korucusu sıfatlarının artık kalmadığını ve sağlık güvenceleri ile maaşları konusunda bir çalışma ve iyileştirme yapılmasını istedi.

“Halkımızı, vatanımızı korumak için buradayız”

7 aydır korucu olduğunu ifade eden Mehmet İlyas Uzan, bölgede terör sıkıntısı olduğundan dolayı operasyonda olduklarını ve halkını, vatanını korumak için burada olduğunu ifade ederek, ”Beni bu göreve vatanseverlik itti. Bayrağımızı, vatanımızı sevdiğimiz için başladık bu göreve. Yıllar önce amcam bir patlamada şehit oldu. O da korucuydu. Onun da etkisi oldu. Babam da 18 yıl koruculuk yaptı. Biz burada olduğumuz sürece hiç kimse buraya gelemez. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız. Gelmek isteyen varsa da daima buradayız” dedi.

Mart ayından beri korucu olarak görev yaptığını aktaran Faruk Korkut, devlete, millete katkısı olsun diye koruculuğa gönüllü olarak başladığını anlatarak, “Devlet çağırdı mı biz esas duruşta dururuz. Ne istiyorsa yaparız. Bizim ismimiz geçici köy korucusu olarak geçiyor. Ama şu an Lice’ye gidiyoruz, operasyonlara katılıyoruz. İlçemizin dışındaki operasyonlara katılıyoruz. Köyü koruma olayından geçtik biz. Nerede bir operasyon olsa çağrıldığımızda gidiyoruz. Bizim sigortamız, maaş konumuz daha çözülemedi. Ayrıca şehre gittiğimizde can güvenliğimiz yok, tabanca ruhsatımız yok. Diyarbakır’a gittiğimizde biri gelse ateş etse yapacağımız bir şey yok. En fazla saklanırız. Keleşimizi dahi operasyon dışında bir yere götüremiyoruz. Teröristlere mesajım; 'Biz her zaman buralardayız. Buyursunlar gelsinler. Ya onlar ya biz'. Devlet var olsun, millet var olsun biz canımızdan geçeriz. Vatan sağ olsun deriz” diye konuştu.

“Geçici Köy Korucusu sıfatımız artık bitmiştir”

Korucular Derneği Mehmet Ayyıldız da geçici köy korucusu sıfatlarının artık bittiğini çünkü artık iller arasında da görev yaptıklarına dikkat çekerek, “Her zaman her yerde memleketimizin güvenliği ve refahı için varız. Amacımız devletimiz dimdik ayakta kalsın. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, İçişleri Bakanıma sesleniyorum; sağlık güvencemiz konusuna bir el atılmasını istiyoruz. Biz para için başlamadık bu işe, gönüllü olarak başladık. Bıkmadık, usanmadık, daha devam ediyoruz. Köy korucuları şu anda PKK’nın hedefinde, tek amacımız bayrağımız dalgalansın, milletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl