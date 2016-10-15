Diğer
Kategoriler

PKK’nın korkulu rüyası oldular!

Terörle mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük yardımcısı olan ve terör örgütü PKK’nın son zamanlardaki hedeflerinden biri olan geçici köy korucuları terör örgütünün korkulu rüyası oldu.

PKKnın korkulu rüyası oldular!

15 Ekim 2016 09:40

Geçici Köy Korucusu sıfatlarının artık kalmadığını belirten korucular, artık iller arası operasyonlara dahi katıldıklarını, sağlık güvenceleri konusunda bir adım atılmasını istedi. Bu işe gönüllü olarak girdiklerini anlatan korucular terör örgütü PKK’nın amacına ulaşamayacağını söyleyerek, “Biz burada olduğumuz sürece hiç kimse buraya gelemez. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız” dedi.

Diyarbakır’da görev yapan ve TSK’nın terörle mücadele konusunda en büyük destekçileri arasında yer alan ve bölgeyi avuçlarının içi gibi bilmeleri dolayısıyla rehberlik görevleri de olan Geçici Köy Korucuları bu konuda askerin en büyük yardımcısı. Bu özellikleri nedeniyle de PKK’nın korkulu rüyası olan Geçici Köy Korucuları, çağrıldıklarında iller arası operasyonlara dahi katıldıklarını dile getirerek, Geçici Köy Korucusu sıfatlarının artık kalmadığını ve sağlık güvenceleri ile maaşları konusunda bir çalışma ve iyileştirme yapılmasını istedi.

“Halkımızı, vatanımızı korumak için buradayız”
7 aydır korucu olduğunu ifade eden Mehmet İlyas Uzan, bölgede terör sıkıntısı olduğundan dolayı operasyonda olduklarını ve halkını, vatanını korumak için burada olduğunu ifade ederek, ”Beni bu göreve vatanseverlik itti. Bayrağımızı, vatanımızı sevdiğimiz için başladık bu göreve. Yıllar önce amcam bir patlamada şehit oldu. O da korucuydu. Onun da etkisi oldu. Babam da 18 yıl koruculuk yaptı. Biz burada olduğumuz sürece hiç kimse buraya gelemez. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız. Gelmek isteyen varsa da daima buradayız” dedi.

Mart ayından beri korucu olarak görev yaptığını aktaran Faruk Korkut, devlete, millete katkısı olsun diye koruculuğa gönüllü olarak başladığını anlatarak, “Devlet çağırdı mı biz esas duruşta dururuz. Ne istiyorsa yaparız. Bizim ismimiz geçici köy korucusu olarak geçiyor. Ama şu an Lice’ye gidiyoruz, operasyonlara katılıyoruz. İlçemizin dışındaki operasyonlara katılıyoruz. Köyü koruma olayından geçtik biz. Nerede bir operasyon olsa çağrıldığımızda gidiyoruz. Bizim sigortamız, maaş konumuz daha çözülemedi. Ayrıca şehre gittiğimizde can güvenliğimiz yok, tabanca ruhsatımız yok. Diyarbakır’a gittiğimizde biri gelse ateş etse yapacağımız bir şey yok. En fazla saklanırız. Keleşimizi dahi operasyon dışında bir yere götüremiyoruz. Teröristlere mesajım; 'Biz her zaman buralardayız. Buyursunlar gelsinler. Ya onlar ya biz'. Devlet var olsun, millet var olsun biz canımızdan geçeriz. Vatan sağ olsun deriz” diye konuştu.

“Geçici Köy Korucusu sıfatımız artık bitmiştir”
Korucular Derneği Mehmet Ayyıldız da geçici köy korucusu sıfatlarının artık bittiğini çünkü artık iller arasında da görev yaptıklarına dikkat çekerek, “Her zaman her yerde memleketimizin güvenliği ve refahı için varız. Amacımız devletimiz dimdik ayakta kalsın. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, İçişleri Bakanıma sesleniyorum; sağlık güvencemiz konusuna bir el atılmasını istiyoruz. Biz para için başlamadık bu işe, gönüllü olarak başladık. Bıkmadık, usanmadık, daha devam ediyoruz. Köy korucuları şu anda PKK’nın hedefinde, tek amacımız bayrağımız dalgalansın, milletimiz var olsun” ifadelerini kullandı. 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!