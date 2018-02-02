PKK’nın mavi listeyle aranan sözde bölge yöneticisi öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İli Lice İlçesi Dernek Köyü Çalıbükü Mezrası’ndan kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76’ncı kilometresinde yol kapaması yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timince sağlanan temas sonrasında; mavi renkli arananlar listesinde yer alan sözde Amed Eyalet Sorumlusu Eylül Ergani kod adlı Murat Üçer, sözde Ape Musa bölge sorumlusu Botan kod adlı Veli Taşkıran’ın da içerisinde bulunduğu 4 teröristin; 1 adet M-16 P. Tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov P. Tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet dolu M-16 P. Tf. şarjörü, 6 adet dolu AK-47 Kalaşnikov P. Tf. şarjörü, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanla birlikte araç içerisinde ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada sağlanan temas esnasında 1 askerin hafif şekilde yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Eylül Ergani’nin sorumlusu olduğu eylemlerin bazıları şu şekilde sıralandı:

“Diyarbakır Lice’de Kayacık Jandarma Krk. Komutanlığına gerçekleştirilen, 2 askerin şehit olduğu saldırı. Diyarbakır Kurşunlu Köyü Beyazçeşme Mevkii’nde 19 Ağustos 2014’te kurulan sözde direniş çadırına gelen Eğil, Ergani ve Dicle müzhir Parti ilçe teşkilat başkanlarının kaçırılması. Diyarbakır Sur ve Bağlar bölgelerindeki hendek-barikat eylemlerini organize etmek. Sur ilçesi Mermer Komutanlığına gerçekleştirilen, 3 kişinin şehit olduğu, 24 kişinin yaralandığı patlayıcı yüklü araç saldırısı. Hani İlçe Jandarma Komutanlığından 2 askerin şehit olduğu, 47 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısı. Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik 01 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 1 kişinin şehit olduğu, 36 kişinin yaralandığı patlayıcı yüklü araç saldırısı. Dicle Emniyet Müdürlüğüne ait araca 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen, 1 polisin şehit olduğu, 8 vatandaşın yaralandığı patlayıcı madde yükü araç saldırısı. 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ ilinde yapılan 3 kişinin öldüğü, 217 kişinin yaralandığı bombalı saldırı. Lice İlçesi Kıllıhane Tepe Üs Bölgesine 4 Ekim 2016 tarihinde yapılan 2 kişinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı. Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert’e 11 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bir vatandaşın hayatını kaybettiği suikast eylemi. Diyarbakır’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 04 Kasım 2016 tarihinde tünel kazılarak yapılan 9 kişinin şehit olduğu, 295 kişinin yaralandığı bombalı saldırı. Kayyum olarak atanan Mardin/Derik ilce Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi. Dicle Üniversitesi içinde görevli Çevik Kuvvet zırhlı minibüsüne 16 Ocak 2017 tarihinde yapılan 4 kişinin 2 olduğu, 2 kişinin yaralandığı EYP’li saldırı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına tünel kazılması suretiyle 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan 3 kişinin şehit olduğu zaman ayarlı patlayıcı madde kullanma eylemleri. 10 Eylül 2017 tarihinde Lice Duru J.Krk. Komutanlığına bomba araçla yapılan saldırı. Diyarbakır Silvan Bahçelievler Mahallesinde, 03 Ekim 2017 tarihinde J.Uzm. Çavuş Mehmet Kızılca’nın edilmesi.”

Caner Ünver