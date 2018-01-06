Diğer
Kategoriler

PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan darbe

Türk hackerlar son zamanlarda düzenlenen en büyük hacker operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackleyerek, hainlerin sanal alemde adeta köklerini kazıdı.

PKKnın sitelerine Türk hackerlardan darbe

06 Ocak 2018 00:08

"Sultan Alparslan Hack Tugayı" isimli hacker grubu, bölücü terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunan bazı internet sitelerine son yılların en büyük siber saldırısını gerçekleştirdi. Hackerler, ANF, PKK online, YPG, YJA Star, hezenparastin gibi birçok siteyi hackledi.

Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017'den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı. 

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç