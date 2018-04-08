Diğer
Kategoriler

PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

Ağrı Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu belirlendi.

PKKnın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

08 Nisan 2018 23:26

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca bölgede yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç