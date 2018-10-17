PKK'nın sözde bölge sorumlusu ölü olarak ele geçirildi

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Ağustos 2018 tarihinde ilimiz Kömür Beldesi Bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist (biri sözde bölge sorumlusu ve gri listede aranan Yusuf Tunç) 17 Ekim günü Jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Cihan Kizir