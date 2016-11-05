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PKK’nın sözde Erzurum sorumlusu öldürüldü

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK’nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun öldürüldüğünü bildirdi.

PKKnın sözde Erzurum sorumlusu öldürüldü

05 Kasım 2016 00:12

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Kasım 2016 günü Pülümür ilçesi Kızılmescit Vadisi Çatan Mahallesi ile Uzundere Mahallesi arasında kalan bölgede güvenlik güçlerince İHA ile icra edilen keşif/gözetleme faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildiği belirtilerek, “Tespit edilen grubu etkisiz hale getirmek maksadıyla saat 16.30 ve saat 20.00 sıralarında iki kez hava harekatı icra edilmiş, 2 adet F-16 uçak ile terörist grubun tahmini kaçış güzergahları bombalanarak Kobra helikopterler ile bölge yoğun ateş altına alınmıştı.

Bahse konu operasyonlar sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde; etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında bölücü terör örgütü sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu İsa Serhat (K) İsa Teres’in de bulunduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist cesetleri Devlet Hastanesine getirilmiş, Cumhuriyet Savcısının ön otopsi işlemine müteakip Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir” denildi.

Operasyon sonrası bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet BKC makineli tüfek, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış silah üstü termal, 19 adet el bombası, 12 adet M-16 silahına ait şarjör, 22 adet kalaşnikof şarjörü, 426 adet 5,56mm çapında fişek, 776 adet 7,62mm çapında fişek, 352 adet 7,62mm çapında fişek BKC makinalı tüfek için, 1 adet 32 gb’lik hafıza kartı, 2 adet sırt çantası, 63 adet kitap ve doküman, 35 adet kütüklük, 9 adet palaska, 136 adet pil, 1 adet şemsiye ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı kaydedildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Etiketler: pkk


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