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PKK'nın sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı etkisiz hale getirildi

TSK: "Şırnak/Merkez’de, aralarında bölücü terör örgütünün sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi"

PKKnın sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı etkisiz hale getirildi

19 Mart 2018 12:48

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