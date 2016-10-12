Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » PKK’nın sözde ilçe sorumlusu öldürüldü

PKK’nın sözde ilçe sorumlusu öldürüldü

Bitlis’in Güroymak ilçe kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen-17 Operasyonu kapsamında sözde Güroymak sorumlusu PKK mensubu terörist ölü, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

PKKnın sözde ilçe sorumlusu öldürüldü

12 Ekim 2016 11:22

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen - 17 Operasyonu kapsamında; Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurları tarafından 11 Ekim 2016 günü saat 22.30 sıralarında Güroymak İlçe Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bölmedere köyü kırsalında 2 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuyla sağlanan temas neticesinde, Güroymak sorumlusu olan bir BTÖ mensubu ölü, bir BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof, 1 adet Sigsauer tabanca ve 4 adet el bombası ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam etmektedir” denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!