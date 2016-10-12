Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen - 17 Operasyonu kapsamında; Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurları tarafından 11 Ekim 2016 günü saat 22.30 sıralarında Güroymak İlçe Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bölmedere köyü kırsalında 2 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuyla sağlanan temas neticesinde, Güroymak sorumlusu olan bir BTÖ mensubu ölü, bir BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof, 1 adet Sigsauer tabanca ve 4 adet el bombası ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam etmektedir” denildi.