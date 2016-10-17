Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » PKK’nın sözde Mava bölge sorumlusu öldürüldü

PKK’nın sözde Mava bölge sorumlusu öldürüldü

Batman ve Siirt jandarması tarafından Siirt'e bağlı Güneşli köyü kırsalında düzenlenen terör operasyonunda öldürülen 3 teröristten birinin sözde "Mava" bölge sorumlusu olduğu bildirildi.

PKKnın sözde Mava bölge sorumlusu öldürüldü

17 Ekim 2016 21:10

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt'e bağlı Güneşli Köyü kırsalında bölge halkının desteği ile tespit edilen 3 teröriste yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda alınan istihbarı bilgi sonrasında 17 Ekim Pazartesi 2016 günü Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt Merkez İlçe Güneşli Köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen müşterek operasyonda arazide intikal etmekte olan 3 PKK/KCK BTÖ mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda; aralarında Mava alan sorumlusu olan Amed K.’nın da bulunduğu 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede yapılan arama çalışmalarında, teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. 

Osman Arslan
BATMAN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!