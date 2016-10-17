Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt'e bağlı Güneşli Köyü kırsalında bölge halkının desteği ile tespit edilen 3 teröriste yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda alınan istihbarı bilgi sonrasında 17 Ekim Pazartesi 2016 günü Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt Merkez İlçe Güneşli Köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen müşterek operasyonda arazide intikal etmekte olan 3 PKK/KCK BTÖ mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda; aralarında Mava alan sorumlusu olan Amed K.’nın da bulunduğu 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede yapılan arama çalışmalarında, teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Osman Arslan

BATMAN