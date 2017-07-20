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PKK’nın sözde Mazgirt gücü sorumlusu öldürüldü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 2 terörist öldürülürken teröristlerden birinin sözde Mazgirt gücü sorumlusu olduğu öğrenildi.

PKKnın sözde Mazgirt gücü sorumlusu öldürüldü

20 Temmuz 2017 17:26

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde silahlı Bayraktar ile yapılan atım ve bölgeye indirilen jandarma özel harekata bağlı iki timle PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 2 erkek terörist öldürüldü.

Teröristlerle birlikte 1 M-16 ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, öldürülen teröristlerden birinin İran uyruklu “Agir” kod isimli soy ismi öğrenilemeyen Davut isimli terörist olduğu tespit edildi. Mazgirt gücü sorumlusu olduğu değerlendirilen Davut isimli PKK’lının 5 yıldır bölgede olduğu öğrenildi.

Ercan Topaç

Etiketler: Mazgirt gücü sorumlusu, Tunceli


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