Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan örgütün sözde öz savunma sorumlusu S.A.’nın 21 Kasım 2016 günü Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Yılmaz Mahallesi’nde saklandığı tespit edilerek, yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.