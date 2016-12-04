Edinilen bilgilere göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam Şeref Meydanı mevkiinde yapılan yol kontrol çalışması sırasında bir minibüs içerisinde 2 PKK’lı terörist yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde PKK’lı teröristlerinden birinin sözde Yayladere sorumlusu “Cudi” kod adlı H.U, diğerinin de PKK’nın dağ kadrosundan M.K. olduğu belirlendi. Teröristler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, “Şeref Karakolu civarında araç içerisinde yakalandılar. Birisinin sözde Yayladere sorumlusu olduğu anlaşıldı” dedi.