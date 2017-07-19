Diğer
Kategoriler

PKK’nın tarla fareleri yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK’ya bağlı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) Adana İl Örgütü’nü kurduklarını bir tarlada çektikleri video aracılığı ile ilan edip sosyal medya üzerinden yayınlayan 4 zanlı, olaydan 15 gün sonra yakalandı.

PKKnın tarla fareleri yakalandı

19 Temmuz 2017 13:07

Alınan bilgiye göre, olay, geçen ay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, PKK’nın Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH) yapılanması örgüt tarafından kapatıldı. Bunun üzerine ise örgüt tarafından DGH kuruldu. Adana’da ise Gülbahçesi Mahallesi’nde Mahmut Yalçın (20), Ali Erdem (18), İskender Uğurlu (19) ve Şiyar Uygun (24) bir tarlada arkalarına terör örgütünün bez parçasını açarak DGH’nin Adana il örgütünün kurulduğunu ellerinde tabanca ile açıklayıp videoyu Youtube’den paylaştılar.

Mahmut Yalçın’ın bildiriyi okuması ve Şiyar Uygun’un da kamerayı kullandığı videoyu Youtube’den gören Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek örgüt üyelerini yakalama çalışmaları başlattı.

Videoyu Youtube’ye yükledikten 15 gün sonra Gülbahçesi Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine ise polisler, zanlıları bildiriyi okudukları tarlaya götürüp aynı videoyu bir daha çektirip ses analizi yaptı. Analiz sonucunda ise aynı seslerin olduğu anlaşılınca örgüt üyeleri suçlarını kabul etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polislerin zanlıların evlerine düzenledikleri operasyonda kameralara yansıdı.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!