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'PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik “aktif ayaklanma” ifadesine karşılık “PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir” dedi.

PKKnın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir

13 Şubat 2018 20:09

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik "aktif ayaklanma" ifadesi hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, “ABD Savunma Bakanı’nın bu sözleriyle Türkiye’yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak, bu uygun bir terim değildir. PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir. ABD’de bu eylemleri terör eylemleri, PKK’yı da terör örgütü olarak tanımaktadır. Ülkemiz, PKK’nın ve bu örgütün Suriye’deki uzantıları PYD/YPG’nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Sözcüsü Aksoy, “Terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır” diye konuştu.

Musa Erdoğan

 

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