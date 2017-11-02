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PKK'ya 2 ilde büyük darbe! 31 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında 19 terörist, Tunceli'de ise 9, Şırnak'da 3 terörist olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKya 2 ilde büyük darbe! 31 terörist etkisiz hale getirildi!

02 Kasım 2017 13:55

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 25'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini, Hakkari’de ise 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 25 oldu.

Şırnak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 terörist ile etkiszi hale getirilen terörist sayısının 28'e yüklediğini açıkladı.

Toplam 31 Terörist etkisiz getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 31'e yükseldi.

"Şemdinli'de 19 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği ifade edilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Tunceli'de sıcak temas: 6 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komando ve Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmada ilk önce 3'ünü etkisiz hale getiren timler, operasyonun devamında 2 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi. Bölgede operasyona devam eden timler temas sağladığı 1 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi.

Teröristlerden 4 adet kaşnikof, 1 adet Bixi ile 1 adet keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: pkk, terörist

 

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