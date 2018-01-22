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'PKK’ya, Afrin tabut Menbiç mezar olacak'

Bahçeli “Zeytin Dalı” operasyonuyla Türkiye’nin teröre karşı kendini savunduğunu belirterek “Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın” dedi.

PKKya, Afrin tabut Menbiç mezar olacak

22 Ocak 2018 08:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da yapılan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumunda gündemdeki konuları değerlendirdi. Bahçeli özetle şunları söyledi: Suriye’nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD’dir. Kanlı müttefikler ise ABD-PYD-PKK’den müteşekkildir. Aynı anda hem dost hem düşman olmak hangi hukukla tanımlanacaktır? Afrin, Türkiye’nin sınır güvenliğini emniyete almak için temizliği mecburi olan stratejik bir noktadır. Halep’in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa, PYD-YPG’li caniler Menbiç’ten sökülüp atılırsa, Suriye’nin kuzeyinde hainlerin barınma imkânı kalmayacaktır. “Zeytin Dalı” hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK’ya Afrin’in tabut, arkasından sırayı alacak olan Menbiç’in mezar olması desteklediğimiz milli hedeftir. ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. PYD-YPG’nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizin aziz ruhları şad edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya da teröristler yakılsın. Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefese kadar şehadet. Kerkük’e 5 bin Bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan Milliyetçi-Ülkücü Hareket ihtiyaç hasıl olursa, ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye’nin kudretini tescil için Afrin’in boğazına çökecektir. Yetmedi, Menbiç’e gök gürlemesini andıran bir imanla sel gibi akacak, mızrak gibi saplanacaktır. Hükûmet yalnız değildir, MHP yanındadır.

AFRİN İLE MENBİÇ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Lideri Bahçeli, ittifak komisyonu toplantıları ve takvimine ilişkin olarak “Toplantının adabı, kapsamı ve takvimi üzerinde bazı prensiplere ulaşmışlardır. Onların gerçekleşmesini beklemek gerekir” dedi. Bahçeli, operasyona yönelik hafta sonu Çankaya’da Başbakan Binali Yıldırım’la görüşmesi ile ilgili “Başbakan açık kalplilikle Afrin operasyonunun amacını net olarak ifade etmiştir. Başbakan suyun gözünde olanlardan birisidir. Onun ifadesi ile yetinmekte yarar vardır” diye konuştu. Afrin’den sonra Menbiç’e de operasyon yapılmasına ilişkin görüşleri sorulan Bahçeli “Onlar çay ile şeker gibi. Şekeri yerseniz zararı var, çayı içerseniz zararı var, ikisini bir arada içerseniz keyif olur” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: afrin, devlet bahçeli, münbiç

 

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