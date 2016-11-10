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PKK'ya ağır darbe! 19 terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla düzenlenen operasyonda 19 teröristin imha edildiğini açıkladı.

PKKya ağır darbe! 19 terörist öldürüldü...

10 Kasım 2016 08:24
PKK'ya ağır darbe! 19 terörist öldürüldü... - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 03 Kasım 2016 tarihinden itibaren 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir komutasında; Şırnak 1’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3’ncü Komando Tugay Komutanlığı, Van, Şırnak ve Siirt Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla büyük çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. 

Bestler-Dereler bölgesi, bölücü terör örgütünün sözde Botan saha karargâhının bulunduğu bölge olduğu hatırlatılarak coğrafi özellikleri itibariyle barınmaya müsait olduğundan sürekli kullanılan bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Yaklaşık 600 km² lik bir alanı kapsadığı ifade edildi. 

Operasyon süresince, İHA’ların da desteğiyle, toplam 19 terörist etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği kaydedilerek ayrıca bölgede, önceki dönemlerde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen yedi teröristin de cesedi bulunduğu bildirildi. 

Açıklamada, "Bölgenin coğrafi yapısı barınmaya ve gizlenmeye müsait olduğundan, birlikler tarafından yapılan Temas Araması esnasında örgüte ait birçok yer üstü ve yer altı yaşam ve barınma alanı ile depo, sığınak, ağır silah, silah, bunlara ait mühimmat ve motorlu araç gereç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup imha edilmiştir" denildi. 

BAYAZIT CEBECİ


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