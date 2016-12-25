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PKK'ya ağır darbe: O terörist yakalandı!

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Batman merkezde, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gri listede yer alan üst düzey bir terörist yakalandı.

PKKya ağır darbe: O terörist yakalandı!

25 Aralık 2016 12:37

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (gri listede yer alan üst düzey terörist), silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, 2 adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır” denildi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım 

Etiketler: genelkurmay, pkk


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