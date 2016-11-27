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PKK’ya ait 23 sığınak ve 6 mevzi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-4 Operasyonu” kapsamında Bingöl'de bölücü terör örgütü mensuplarına ait 23 sığınak ve 6 mevzinin kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

PKKya ait 23 sığınak ve 6 mevzi imha edildi

27 Kasım 2016 11:29

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-4 Operasyonu” kapsamında Bingöl Kiğı 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bölücü terör örgütü mensuplarına ait 23 sığınak ve 6 mevzinin kullanılmaz hale getirildiğini bildirdi. Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 19 adet büyük tüp, 20 adet küçük tüp, 2 EYP düzeneği ve 1 adet elektrikli fünye bulunduğu belirtildi.  

İlker Turak
 

Etiketler: pkk


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