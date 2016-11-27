Türk Silahlı Kuvvetleri, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-4 Operasyonu” kapsamında Bingöl Kiğı 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bölücü terör örgütü mensuplarına ait 23 sığınak ve 6 mevzinin kullanılmaz hale getirildiğini bildirdi. Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 19 adet büyük tüp, 20 adet küçük tüp, 2 EYP düzeneği ve 1 adet elektrikli fünye bulunduğu belirtildi.

İlker Turak

