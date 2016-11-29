Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Yamaç köyü, Geregan, Zovank ve Reylim yaylaları ile Terazin Tepe bölgelerinde Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-22 operasyonu icra edildiği belirtildi. Yapılan operasyonda PKK terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü malzeme deposunun bulunduğu bildirilen açıklamada, "Malzeme deposunda, muhtelif yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanılmış olup, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Nejdet Armağan

