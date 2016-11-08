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PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan bir adet sığınak ele geçirildi.


08 Kasım 2016 19:42

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde merkez Kurtulmuş köyü kırsalında BTÖ mensuplarına ait bir adet sığınağın ele geçirildiğini bildirdi.

Sığınak içerisinde 1 adet rpg-7 roketatar, 2 adet rpg-7 sevk fişeği, 11 adet el bombası, 11 adet el bombası fünyesi, 10 adet elektrikli fünye, 500 gram c-4 patlayıcı madde, 1000 adet boş pkms bixi mayonu, 1 adet küçük tüp, 1 adet tencere, 18 kilogram sıvı yağ ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

Yılmaz Atar
 

Etiketler: pkk, sığınak


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