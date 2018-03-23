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PKK'ya bir darbe daha! Sığınakları yerle bir edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 10 sığınak ile 3 eyp imha edildi, 50 kilogram amonyumnitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

PKKya bir darbe daha! Sığınakları yerle bir edildi

23 Mart 2018 21:02
 

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