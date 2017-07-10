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PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt’in Pervari ilçesinde terör örgütünden kaçan ve gri listede bulunan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKKya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu

10 Temmuz 2017 12:37

TSK, 09 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Siirt/Pervari’de, bölücü terör örgütünden kaçan ve gri listede adı bulunan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Diğer yurt içi gelişmeler ise şu şekilde:

Şırnak/Beytüşşebap’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte 60 adet fişeği ele geçirildi.

Hakkari/Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 11 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 425 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 1 adet tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, mutfak tüpü ile güçlendirilmiş 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.


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