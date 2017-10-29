PKK'ya çok ağır darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Silvan ilçesi Demirkuyu köyü ve Dağcılar köyü Üçdirek mezrası mülki sınırları içerisinde, 4 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar içerisinde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Bixi (PKMS) Makineli Tüfek, 19 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 85 adet Bixi (PKMS) Makineli Tüfek fişeği, 6 adet Doçka fişeği, 8 adet anti tank roketatar başlığı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet fünye, 5 kilogramlık patlayıcı madde karışımı, 6 ayrı mayın/EYP düzeneği, 12 adet devre düzenekli pil bloğu, 15 adet kitap, 4 adet boş not defteri, 7 adet 50 ve 100’lük Bixi (PKMS) mayonu, 605 metre elektrik kablosu, 200 metre tel kablo, 2 adet tüp, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 21 çift mekap ayakkabı, 1 adet portatif çadır ile 10 adet ilaç, 2 adet diş fırçası, 1 adet çanta, 1 adet anorak mont, 1 adet bel bağı, 15 adet delikli yakı, 2 çift çorap, 1 adet çaydanlık, 1 adet bardak, 3 kutu sarelle, 1 kg domates, 1 kilogram salatalık, 31 kilogram tuz, 51 kilogram şeker, 6 kilogram makarna, 27 kilogram bulgur, 100 kilogram un, 65 kilogram kuru fasulye,45 kilogram pirinç, 20 kilogram mercimek, 5 kilogram tel şehriye, 1 kilogram kuru maya, 15 kilogram çay, 1 litre bulaşık deterjanı ve 19 litre sudan oluşan çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince roketatar başlıkları, sevk fişekleri, fünye, mayın/EYP yapımında kullanılanlar ile yiyecek ve giyim maddeleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bölgede imha edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır” denildi.

17 milyon değerinde esrar maddesi ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü ve Kocaköy ilçesi Şaklat köyü mülki sınırları içerisindeki 5 ayrı konut ve eklentilerinde 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, bin 129 kilogram kubar ve 432 kilogram toz olmak üzere, piyasa değeri 17 milyon 770 bin TL olan toplam bin 661 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, esrar maddesinin muhafaza altına alındığı ve olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.