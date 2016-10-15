Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timlerinin yanı sıra, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen jandarma özel hareket timleri operasyonları sürdürüyor. Operasyonlara özel harekat polisleri de destek veriyor.

Yazıbaşı-Akçalı-Çamyurdu köyleri kırsal alanında önceki gün insansız hava araçları tarafından tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Birisi kadın 4’ü erkek olduğu tahmin edilen 5 kişilik terörist guruba yönelik geniş çaplı başlatılan operasyonun ilk gününde bir jandarma uzman çavuş hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerin Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 300 asker, polis ve köy korucusunun birlikte yürüttüğü operasyonu Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş yönetiyor.

PKK’lı teröristler ormanı yakarak kaçıyor

Operasyonun ilk anından itibaren köşeye sıkıştırılan teröristler kaçmak için ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalışıyor. Teröristler ormanlık alanda ağaçları yakıyor. Ormanlık alanı yakan teröristler askerin takibi sürüyor. Yanan ormanlık alana itfaiye ekipleri operasyonların gölgesinde müdahale etmeye çalışıyor. Olası bir olumsuzluğa karşı sağlık görevlileri hazır bekletiliyor.

Operasyonlarda teröristlerin sığınaklarından birisinin bulunduğu, içerisinde silah, yaşam malzemesi ve yiyecek bulunduğu öğrenildi. Operasyonlar geniş bir alanda sürüyor.

Ahmet Arslantaş

