PKK'ya yönelik büyük operasyon: 74 gözaltı

Diyarbakır Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket eden, propaganda yapan, terör örgütüne eleman temin eden, örgüt üyelerinin sığınaklarda barınmasını kolaylaştıran, örgüte finans kaynağı sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımını gerçekleştiren ve güvenlik güçleri hakkında keşif istihbarat çalışması yaparak terör örgütü üyelerinin eylemlerine zemin hazırladığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, 7'si mahalle muhtarı ve aralarında, 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğüne patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısında, patlamada kullanılan patlayıcı yüklü aracı Elazığ'a götüren, 2 Eylül 2015'de Dicle ilçesine yapılan terör saldırısı olayında Eylül Ergani kod adlı Murat Üçer'in yanında ve planlayıcıları arasında olan, 1 Mayıs 2016'da Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin arasında olan, 10 Ekim 2016'da Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'i şehit eden Aras Cudi kod adlı Seyithan Günay isimli teröristi bizzat kendi aracı ile Dicle ilçesine getiren, 28 Haziran 2016'da Dicle Devlet Hastanesi yakınlarında patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısında aracı temin eden, 9 Eylül 2016'da Dicle ilçe merkezinde Hani yolu üzerinde ele geçirilen ve Dicle İlçe merkezinde patlatılacak olan patlayıcı yüklü aracı getiren şahıslar olmak üzere toplam (93) şüpheli şahsa adli işlem yapmak maksadıyla Bayrak-98 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak-3 Operasyonu'nun icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilen 93 şahıs hakkında Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçeleri ile Hakkari ve Elazığ'da, İç Güvenlik Birliklerine takviye maksatlı hava destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birlikleri katılımıyla icra edilen operasyonda 74 şüphelinin gözaltına alındığının aktarıldığı açıklamanın devamında, "Şüphelilerden 38'i tutuklanmış, 36'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkma yasağı kararı verilmiş, adresinde tespit edilemeyen 19 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.