PKK’yla bağlantılı HDK üyesi 16 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla örgütle bağlantılı HDK yapılanmasındaki 43 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemiş, 20 ilçede 43 adrese yapılan baskınlarda 30 kişiyi gözaltına almıştı.

Örgütün hiyerarşik kademeleriyle irtibat kurup eylem talimatlarını yerine getirdikleri ileri sürülen zanlılar, emanetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 12’si için ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca yurtdışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise Savcılık işlemleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman

