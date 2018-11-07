Plajları en çok sigara izmaritleri kirletiyor

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, dünya genelinde plajlardan toplanan çöp istatistiklerini inceledi. Ajans Press'in Ocean Conservancy verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, plajlardan en çok sigara izmariti çıktığı saptandı.

Böylelikle birçok farklı çöp barından plajlardan 2 milyon 412 bin 151 adet izmaritin çıkması dikkat çekti. Plajlardan en çok toplanan ikinci atık ise 1 milyon 739 bin 743 adet ile yemek ambalajı oldu. Atılan plastik şişe sayısı ise 1 milyon 569 bin 135 olarak görüldü.

Plajların bu kadar çöp barındırması oldukça şaşırtırken, diğer bulunan çöpler ve adetleri şu şekilde oldu; plastik şişe kapağı 1 milyon 91 bin 107 adet, plastik market poşeti 757 bin 523 adet, diğer plastik torba çeşitleri 746 bin 211 adet, pipet/plastik/kahve kaşığı 643 bin 562 adet, plastik hazır yemek kapları 632 bin 874 adet, plastik kapak 624 bin 878 adet, köpük hazır yemek kapları ise 580 bin 570 adet olarak belirlendi.

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, geçtiğimiz yaz döneminde plajlarla ilgili 13 bin 549 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, mavi bayraklı plaj sayısının Türkiye'de arttığı dikkat çeken başlıklar arasında yer edinirken, bu konunun da 2 bin 267 haberle konuşulduğu görüldü.