Bu yıl üçüncüsü düzenlenen plastik araba yarışı PLATSOFF, Büyükçekmece’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi arkasındaki büyük arazide gerçekleştirildi. Plastik araba yarışları Büyükçekmece Belediyesi, TEXXOFF ve BÜYOF (Büyükçekmece Off Road Kulubü) işbirliği ile düzenlendi. Plastik araba yarışlarını izlemeye çocuklar, aileleri, off road tutkunları ve birçok seyirci geldi. Yarışlar; 7 ve 11 yaş arası çocuklar, kadınlar, erkekler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Çok sayıda yarışçının kıyasıya yarıştığı turlarda arazinin engebeli olması seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kimi yarışçıların plastik arabaları yarış alanından çıkarken kimi yarışçılar yarışmayı başarıyla tamamladı. Yarışların sonunda dereceye giren yarışçılara ise madalya takdiminde bulunuldu.

“Daha önce hiç yarışmadım, çok heyecanlıydı”

Kadınlar arası yarışta birinci olan Ayşegül Kaplan, “Daha önce hiç yarışmadım, çok heyecanlıydı. Oğlum da birinci oldu. Kendime güveniyordum bu yüzden bekliyordum. Geçen sene korktuğum için katılamamıştım, artık her sene katılırım” dedi.

“Daha büyük daha güzel bir şekilde seneye de burada yapmak istiyoruz”

Büyükçekmece Belediyesi Plastoff oyuncusu Semih Noyan, “Büyükçekmece Belediyesi katkıları ve TEXXOFF grubu ile plastik araba yarışlarına imza attık. Bu sene 3’üncüsü yapıldı. Bayanlar, çocuklar ve erkekler olmak üzere 3 kategori var. Güzel bir yarış çıkıyor, eğleniyor insanlar. Amaç, hırs ya da yarış psikolojisi değil daha çok eğlence ve festival havasında geçiyor. Burada bir sürü seyircimiz ve konuğumuz var. Seyircilerimize off road araçlar ile ilgili bilgi de veriliyor. Bazı seyircilerimize araçlarla arazide turlar attırıldı. Amacımız insanları kaynaştırmak ve eğlence olmasını sağlamaktır. Daha büyük daha güzel bir şekilde seneye de burada yapmak istiyoruz” dedi.



Ahmet Faruk Sarıkoç

