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Plastik boru fabrikasındaki yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik boru fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Plastik boru fabrikasındaki yangın söndürüldü

09 Şubat 2017 07:34
Plastik boru fabrikasındaki yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 63. Sokak'ta bulunan bir plastik boru fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada gece vardiyasında bulunan 3 işçi, yanık kokusu ile yangını fark ederek kendilerini dışarı attı. İşçiler polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istediler. Alevler fabrikayı sararken, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. İlkadım Belediyesi ekipleri de su tankerleri ile yangın söndürmeye destek verdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Plastik boru fabrikası, Samsun, yangın


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